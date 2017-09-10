также в разделеСпорт
Зозуля подписал контракт с испанским «Альбасете» 49
Украина проиграла Исландии в отборочном матче на ЧМ-2018 95
Сборная Украины обыграла команду Турции в отборе ЧМ-2018 150
Зозуля ушел из «Бетиса» 74
Ярмоленко подписал контракт с «Боруссией» 142
Мейвезер стал третьим спортсменом, заработавшим за карьеру более $1 миллиарда 98
Мейвезер выиграл «бой века» у МакГрегора 425
Украинских хоккеистов дисквалифицировали за «договорняк» 210
Беленюк признан лучшим борцом в мире 111
Шевченко поучаствует в жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов 43
Жданов прокомментировал хоккейный скандал 147
Гвоздик победил Бейкера техническим нокаутом 256
Хоккеисты сборной Украины признались в «сливе» матча ЧМ 205
Роналду наказали за толчок арбитра 103
Свитолина стала четвертой ракеткой мира 108
Украинка завоевала серебро на чемпионате мира по легкой атлетике 78
Сборная Украины опустилась на 2 строчки в рейтинге ФИФА 66
Кличко – в ТОП-20 лучших боксеров мира в истории 583

Украинский боксер тяжелого веса Александр Усик победил техническим нокаутом в десятом раунде немца Марко Хука.

Бой Усик - Хук в Берлине стал открытием World Boxing Super Series. Украинец не только защищал свой чемпионский титул по версии WBO, но и бился в четвертьфинале уникального турнира World Boxing Super Series, сообщает Укринформ.

Александр имел преимущество в каждом из раундов. Постепенно он загнал соперника и в десятом раунде Усик начал откровенно бить Хука. Рефери остановил бой и зафиксировал технический нокаут.

Таким образом, Усик защитил чемпионский титул и вышел в полуфинал World Boxing Super Series. Там украинский боксер встретится с победителем пары Майрис Бриедис - Майк Перес.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги