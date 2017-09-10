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В Сенате США готовы увеличить помощь Украине в 2018 на оборонные цели, сообщает пресс-служба посольства США в Украине

Отмечается, что комитет по вопросам ассигнований Сената США утвердил проект «Закона об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операциях и смежных программах на 2018 финансовый год», которым выделяются средства, в том числе, на программы поддержки Украины.

По данным посольства, согласно документу смета помощи Украине по линии Государственного департамента Соединенных Штатов, Агентства США по международному развитию и причастных учреждений определена в сумме 421 млн долл., что превышает ассигнования 2017 года.

Законопроект, в частности, предусматривает увеличение финансирования для Украины на оборонные цели по программе «Международное военное финансирование».

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко призвал Конгресс США рассмотреть возможность увеличения ассигнований на программы безопасности помощи Украине, включая предоставление вооружений оборонительного характера, а также лечение и реабилитацию украинских военнослужащих.
ForUm

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