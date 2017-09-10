В течение прошедшей ночи вблизи пункта пропуска «Краковец» на украинско-польской границе, куда ожидается прибытие бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, правонарушений или происшествий не зафиксировано, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

«Вблизи пункта пропуска «Краковец» на украинско-польской границе размещен палаточный городок участников ранее заявленного массового мероприятия. По просьбе ряда народных депутатов, организаторов этой акции и представителей общественных организаций полиция осуществляет усиленную охрану публичной безопасности и порядка», – говорится в сообщении.

В главке подчеркнули, что в течение ночи на 10 сентября никакой информации о правонарушениях или чрезвычайные события в подразделения полиции не последовало.

На месте находится начальник полиции Львовской области Валерий Середа, а также руководители структурных полицейских подразделений. Правоохранители продолжают нести службу согласно ранее разработанной расстановкой сил и средств полиции.

Напомним, пропускной пункт «Краковец» на границе с Польшей, через который намерен въехать в Украину бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, огородили колючей проволокой.

Саакашвили, который раньше указом Президента Украины потерял украинское гражданство, заявил, что намерен вернуться в Украину в воскресенье, 10 сентября, через контрольный пункт «Краковец» на границе с Польшей.

В этот день на упомянутый КПП должны прибыть народные депутаты от «Самопомочи» и других политсил, которые будут следить за соблюдением законности при пересечении Саакашвили польско-украинской границы. Также разбить перед въездом на КПП свой лагерь намерено «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.

Государственная пограничная служба Украины призвала граждан не использовать КПП «Краковец» 9-12 сентября в связи с вероятным проведением отдельными политическими партиями и депутатами массовых акций.

10 сентября из Варшавы отправился автобус с журналистами ведущих СМИ, которые будут освещать возвращение Саакашвили в Украину, сам политик планирует ехать на пропускной пункт «Краковец» вместе с ними.