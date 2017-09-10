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За минувшие сутки российско-оккупационные группировки 41 раз открывали огонь по позициям украинской армии, В результате боевых действий погиб один военный, еще одни – получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО оставалась неспокойной. Незаконные вооруженные формирования продолжили обстрелы позиций сил АТО на приморском и донецком направлениях», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, с 18:00 боевики 6 раз открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим опорным пунктам вблизи Авдеевки. Из этого же оружия российские наемники несколько раз били по окрестностям Зайцево, а около 22:00 применили 82-миллиметровый миномет на подступах к шахте Бутовка.

Также сообщается, что на мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали наши укрепления у Лебединского, Водяного, Гнутово, Павлополя и Березовой.  Гранатометы применяли вблизи Талаковка и Богдановкм. А почти в 22:00 в результате обстрела позиций сил АТО из миномета калибра 82 миллиметра неподалеку Красногоровки один наш военный погиб, еще один – получил ранения.
ForUm

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