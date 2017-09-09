Одесский исполком отсудил у компании сирийского бизнесмена Аднана Кивана 3,5 миллиона гривен долга. Именно такую сумму недополучил бюджет Одессы от ООО «Рузана-Плюс» за строительство торгового центра «Кадорр» на улице Екатерининской, пишут Известия в Украине.

Соответствующее решение в пользу города принял Хозяйственный суд Одесской области.

«По закону, каждый застройщик обязан принять участие в развитии инфраструктуры города. Он обязан уплатить паевое участие в размере, который определяется с учётом объемов строительства», - сообщил заместитель директора юридического департамента одесского городского совета Игорь Бондаренко.

Компания Кивана ООО «Рузана-Плюс» заключила договор паевого участия. Однако обманула город, умолчав о реальной площади фактически построенного объекта. Проект застройщика в разы превысил реальные масштабы стройки, утверждает издание.

Этим объясняются недавние попытки «кадорровцев» не допустить с инспекцией в здание торгового центра депутатов Одесского горсовета. А также серия выступлений на «7 канале», принадлежащем Аднану Кивану. Как выяснилось, за гневными нападками на депутатский корпус скрывалось банальное желание скрыть мошенничество.

В итоге одесский исполком подал иск в хозяйственный суд Одесской области и выиграл его.

Теперь ООО «Рузана-Плюс» должна возместить убытки городу в размере 3 миллиона 430 тысяч 626 гривен.