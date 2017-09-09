Во время рабочей поездки в Винницкую область Президент Петр Порошенко посетил одну из воинских частей Национальной гвардии и отметил государственными наградами военных. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Порошенко почтил память погибших военных и возложил цветы к памятному знаку на территории подразделения.

Президент отметил высокими государственными наградами военнослужащих Нацгвардии за мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей.

Так, орден «За мужество» III степени Глава государства вручил сержанту Эдуарду Богачуку, капитану Дмитрию Витязю, старшему сержанту Алексею Копейке, полковнику Ивану Миропольскому и подполковнику Дмитрию Семаку.

Командир воинской части Западного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Иван Миропольский вместе с личным составом подчиненной воинской части принимает активное участие в выполнении служебно-боевых задач в зоне проведения АТО с 2014 года. Под его руководством личный состав части осуществлял зачистку Лисичанска от сепаратистов. В феврале 2015 полковник Миропольский участвовал в прикрытии выхода подразделений НГУ и ВСУ из Дебальцево. Во время выполнения боевых задач организовал выполнение задач службы на блокпостах, взводных опорных пунктах.

Старший инструктор по высотной и парашютно-десантной подготовке группы инструкторов отдельного отряда специального назначения Южного территориального управления НГУ Дмитрий Витязь течение 2014-2017 годов принимал активное участие в выполнении служебно-боевых задач в зоне проведения АТО. С августа по сентябрь 2014 исполнял обязанности командира экипажа БТР-60 ПБ, в составе объединенной группировки в Амвросиевском районе Донецкой области удерживал оборону позиций в окружении противника, отражая множество атак, продолжая вести бой, подавляя огневые точки противника, благодаря чему была уничтожена военная техника: 8 единиц БТР, КРАЗ, КамАЗ, ГАЗ, ЗИЛ; уничтожена установка БМ-21 «ГРАД» и захвачены в плен 4 члена незаконных вооруженных формирований.

Инструктор-пулеметчик 1-й боевой группы на бронетранспортерах группы огневой поддержки отдельного отряда специального назначения Северного Киевского территориального управления НГУ Эдуард Богачук также в течение 2014-2017 годов привлекался к выполнению служебно-боевых задач в зоне проведения АТО. Во время выполнения боевых задач примерно выполнял службу в составе разведывательных групп, неоднократно участвовал в уничтожении диверсионно-разведывательных групп и засад незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области.

31 марта этого года сержант участвовал в выполнении боевого задания в составе разведывательной группы по проведению специальной разведки и контрснайперских мероприятий в районе Зайцево, Торецкого, Горловки и прилегающей к ним территории. Группа выдвинулась в район террикона, где находились позиции террористов, для выполнения задания между позициями войск Национальной гвардии Украины и войск противника с целью проведения специальной разведки за действиями противника и подготовки данных для выполнения контрснайперских мероприятий. Движение вперед значительно усложнялось наличием минно-взрывных устройств, «растяжек». Военнослужащие двигались вперед, каждый раз обезвреживая взрывные устройства. Однако во время передвижения вблизи позиции противника в результате взрыва капитан Левкун получил ранения двух ног. Несмотря на усиление обстрелов со стороны противника сержант Богачук добрался до тяжело раненого капитана Левкуна и быстро предоставил ему медицинскую помощь, остановив кровотечение. После этого поочередно с младшим сержантом Доломановым более 5 километров в руках эвакуировали раненого капитана, чем спасли ему жизнь.