Михаил Саакашвили был не единственным, кто на днях встречался в Женеве с экс-губернатором Днепропетровской области Игорем Коломойским. Согласно данным Госпогранслужбы Украины, народный депутат, собственник телеканала NewsOne Евгений Мураев также провел в офисе Коломойского в Женеве несколько часов в понедельник 4-го сентября.

Телеканал NewsOne анонсирует прямую трансляцию перехода Михаилом Саакашвили украинской границы 10-го сентября, последние несколько дней Саакашвили стал часто появляться в эфире NewsOne. Евгений Мураев позиционирует себя как оппозиционный пророссийский политик, а телеканал NewsOne неоднократно обвиняли в связях и деятельности в интересах страны агрессора.

Помимо Мураева и Саакашвили к Коломойскому прилетал так же Сергей Коротких, позывной «Боцман», один из основных руководителей батальона «Азов».

Это не первая эпатажная акция, финансируемая Коломойским. Ранее в СМИ сообщалось, что он причастен к блокаде поставок угля в Украину организованную народными депутатами Владимиром Парасюком и Семеном Семенченко.

Михаил Саакашвили 7 сентября в Женеве встречался с олигархом Игорем Коломойским. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники из окружения олигарха. По словам источника, встреча состоялась в отеле «Four seasons» в Женеве. «Прилетел, поужинали. Сказал (Саакашвили), что собирается идти (в Украину, – ред.)».

Напомним, пропускной пункт «Краковец» на границе с Польшей, через который намерен въехать в Украину бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, огородили колючей проволокой.

Саакашвили, который раньше указом Президента Украины потерял украинское гражданство, заявил, что намерен вернуться в Украину в воскресенье, 10 сентября, через контрольный пункт «Краковец» на границе с Польшей.

В этот день на упомянутый КПП должны прибыть народные депутаты от «Самопомочи» и других политсил, которые будут следить за соблюдением законности при пересечении Саакашвили польско-украинской границы. Также разбить перед въездом на КПП свой лагерь намерено «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.

Государственная пограничная служба Украины призвала граждан не использовать КПП «Краковец» 9-12 сентября в связи с вероятным проведением отдельными политическими партиями и депутатами массовых акций.