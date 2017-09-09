Демарш так называемого омбудсмена ОРДО Дарьи Морозовой, заявившей, что Донецк якобы не получал от украинской стороны никаких списков по обмену, – это бумеранг, который бьет в первую очередь по политической позиции неподконтрольных Украине территорий, уверен политический аналитик, директор Института западноукраинских исследований Олег Хавич.

По мнению эксперта, подобные заявления – традиционный политический прием: человек, срывающий договоренности, старается первым обвинить другую сторону, чтобы отвести от себя подозрения.

«Но в данном случае Морозова просчиталась, поскольку обмен со стороны Украины курирует Виктор Медведчук, у которого за годы юридической практики выработалась привычка подкреплять каждое свое слово доказательствами и «записывать все ходы». Спецпредставитель Украины по вопросам гуманитарного характера в Минске продемонстрировал принципиальную позицию, предоставив СМИ официальное письмо в адрес «ДНР», датированное первым сентября 2017 года (01.09.2017). Собственно, больше ничего говорить не надо», — пояснил Хавич.

В своем письме, отметил эксперт, спецпредставитель Украины оперирует конкретными цифрами пленных с обеих сторон:

- «ДНР» предлагается освободить и передать 70 граждан Украины (представители самопровозглашенной республики согласовали этот список еще 19 июля);

- Украина заявляет о готовности к освобождению в общей сложности 199 человек из двух списков лиц, разыскиваемых ОРДО (говорится о списке 231 лица о 31 июля 2017 г. и списке 83 лиц от 25 августа 2017 г.)

«Далее в письме Медведчук перечисляет нюансы о том, что 5 человек повторяются в обоих списках, 6 лиц отказались от того, чтобы их передали на неподконтрольные территории, 16 человек не привлекались к ответственности и находятся на свободе и т.д.», — уточнил Хавич.

Заявление Морозовой, уверен он, прежде всего ударит бумерангом по политическим позициям ОРДО и ОРДО.

«Пункт №6 «Комплекса мер…» – единственный пункт Минских соглашений, кроме отвода тяжелых вооружений, прекращения огня, мониторинга и верификации режима прекращения огня, который работал, свидетельством чего стали более 400 человек, возвращенных на территорию Украины В.Медведчуком. В интересах «партии войны» (условное название группировок в Украине и самопровозглашенных республиках, зарабатывающих на военных действиях на Юго-Востоке) – продолжать войну до бесконечности. Для этого нужно превратить процесс мирного урегулирования в «бесконечную историю» – похоронить Минские соглашения, затем начать переговоры о Минске-3, подписать новые соглашения, чтобы на следующий же день начать срывать их выполнение», — пояснил Хавич.

Таким образом, провал мирных переговоров – это стимул для нового обострения войны на Донбассе, уверен эксперт.