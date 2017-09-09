В сети появилось видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент взрыва автомобиля в центре Киева. Видео опубликовано в YouTube.
Момент взрыва – на 53-й секунде
Ранее была обнародована запись с видеорегистратора авто.
Как сообщал ForUm, 8 сентября в Киеве возле Бессарабской площади на улице Скоропадского взорвался автомобиль.
В результате взрыва погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, а женщине, находившийся в авто, оторвало ногу.
По информации директора департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артема Шевченко, погибший был осужден в Украине и имел связи с криминальными чеченскими кругами.
По данным СБУ, на погибшего в результате взрыва автомобиля в центре Киева гражданина Грузии Тимура Махаури давно охотились российские спецслужбы.
В автомобиле Махаури, вероятно, была модель Наталья Кошель.
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