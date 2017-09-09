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В сети появилось видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент взрыва автомобиля в центре Киева. Видео опубликовано в YouTube.

Момент взрыва – на 53-й секунде 

 

 

Ранее была обнародована запись с видеорегистратора авто.

Как  сообщал ForUm, 8 сентября в Киеве возле Бессарабской площади на улице Скоропадского взорвался автомобиль. 

В результате взрыва погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, а женщине, находившийся в авто, оторвало ногу.

По информации директора департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артема Шевченко, погибший был осужден в Украине и имел связи с криминальными чеченскими кругами.

По данным СБУ, на погибшего в результате взрыва автомобиля в центре Киева гражданина Грузии Тимура Махаури давно охотились российские спецслужбы.

В автомобиле Махаури, вероятно, была модель Наталья Кошель.

 
ForUm

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