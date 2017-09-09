Президент Петр Порошенко присудил государственную премию имени Александра Довженко 2017 за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства народной артистке Украины, лауреату Национальной премии имени Тараса Шевченко, Герою Украины Аде Роговцевой.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, размер премии имени Александра Довженко в этом году составит 200 тысяч гривен.

Также Порошенко назначил гранты Президента Украины молодым деятелям в области кинематографии для создания и реализации творческих проектов. Режиссер Ольга Гаврилова получит грант в размере 59 тыс. гривен для производства анимационного короткометражного фильма «Мир наоборот», режиссер Максим Наконечный – 68 тыс. гривен для производства игрового короткометражного фильма «Новый год в семейном кругу», а режиссер Эрнес Сарихалилов – 93 тыс. гривен для производства игрового короткометражного фильма «Гвоздь».

Всего на рассмотрение экспертной комиссии, созданной при Госкино для оценки проектов на получение грантов Президента Украины молодым деятелям в области кинематографии в 2017 году, было представлено девять проектов – три неигровых фильмы, четыре игровые и два анимационных.

Конкурс на получение гранта Президента Украины в области кинематографии проводится Государственным агентством Украины по вопросам кино с 1999 года. Его цель - предоставление государственной финансовой поддержки молодым художникам для создания и реализации социально значимых творческих кинематографических проектов. Грант может получить молодой деятель в области кинематографии в возрасте до 35 лет.