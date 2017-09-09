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7 сентября возле села Бельская Воля Владимирецкого района между копателями янтаря, лесниками и полицейскими произошла стычка, сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.

Около 15:00 лесники на тракторах двигались на территорию заповедника, чтобы ликвидировать последствия размытия почвы и засыпать ямы в местах незаконной добычи янтаря. Им помешали около 40 старателей, заблокировав движение.

Лесоводы вызвали на помощь полицейских. В селе Бельская Воля дорогу им преградили около 150 местных жителей, которые начали оказывать сопротивление и бросать камни в сторону правоохранителей. Полицейские использовали устройства для отстрела резиновыми пулями и баллончики со слезоточивым газом.

По состоянию на 17:00 конфликт был исчерпан. Сообщений о пострадавших не поступало.

По факту сопротивления работникам правоохранительного органа при исполнении ими служебных обязанностей начато досудебное расследование в уголовном производстве по части 2 статьи 342 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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