На базе аэродрома бригады тактической авиации имени Петра Франко началась первая фаза учений «Rapid Trident - 2017». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

«В рамках украинско-американских командно-штабных учений «Rapid Trident – 2017» заокеанские партнеры из одной из авиационных баз Соединенных Штатов Америки прибыли в Украину с целью научить украинских коллег-авиаторов методам взаимодействия с другими родами войск в различных условиях», - говорится в сообщении.

Американские специалисты проведут ряд теоретических и практических занятий по медицинской подготовке, в частности по аэромедицинской эвакуации и транспортировке и десантированию грузов и личного состава.

Напомним, учения проходят в этом году на Яворовском полигоне во Львовской области в Украине с 7 до 23 сентября. В этом году в «Rapid trident-2017» примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих из Украины и 14 стран.