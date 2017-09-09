также в разделеОбщество
С сентября бойцы АТО будут получать повышенные вырплаты 12
Порошенко присудил премию имени Довженко Аде Роговцевой 24
Басте запретили въезд в Украину 33
Определены сроки проведения ВНО-2018 35
Украина передала в СБ ООН своей проект резолюции о миротворцах на Донбассе 50
В Ужгороде патрульный требовал у водителя 11 тысяч за возврат документов 19
Отец: Содержание Гриба без лекарств в СИЗО может привести к кровоизлиянию 36
СБУ: Махаури был личным врагом Кадырова 94
8 сентября. Картина дня 139
НАБУ задержало и.о. главы «Укрхимтрансаммиака» 87
Потерпевшего в ДТП сыном Шуфрича переводят на реабилитацию 51
Журналистам не дадут освещать приезд Саакашвили на границу 138
Электроснабжение части Луганской области возобновлено 47
На захваченных РФ платформах «Черноморнефтегаза» находятся вооруженные люди 84
Боевики внесли журналиста Васина в списки на обмен 48
РФ признала, что Агеев взят в плен в Украине 86
Польша отреагировала на новый закон об образовании в Украине 183
Суд арестовал имущество ЗАлКа 50

На базе аэродрома бригады тактической авиации имени Петра Франко началась первая фаза учений «Rapid Trident - 2017». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

«В рамках украинско-американских командно-штабных учений «Rapid Trident – 2017» заокеанские партнеры из одной из авиационных баз Соединенных Штатов Америки прибыли в Украину с целью научить украинских коллег-авиаторов методам взаимодействия с другими родами войск в различных условиях», - говорится в сообщении.

Американские специалисты проведут ряд теоретических и практических занятий по медицинской подготовке, в частности по аэромедицинской эвакуации и транспортировке и десантированию грузов и личного состава.

Напомним, учения проходят в этом году на Яворовском полигоне во Львовской области в Украине с 7 до 23 сентября. В этом году в «Rapid trident-2017» примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих из Украины и 14 стран.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги