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В Киеве возле Бессарабской площади на улице Скоропадского взорвался автомобиль. 

Фото: УНИАН

В результате взрыва погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, а женщине, находившийся в авто, оторвало ногу.

По информации директора департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артема Шевченко, погибший был осужден в Украине и имел связи с криминальными чеченскими кругами.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Леонид Кучма считает неприемлемыми условия России по введению миротворцев ООН.

Государственная пограничная служба Украины призвала граждан не использовать КПП «Краковец» 9-12 сентября в связи с вероятным проведением отдельными политическими партиями и депутатами массовых акций.

В воскресенье, 10 сентября, журналистов не пустят на территорию ряда пунктов пропуска на границе с Польшей. 

По данным Государственной службы статистики Украины, в августе по сравнению с июлем, зафиксирована дефиляция на 0,1%.

Украинского политзаключенного Олега Сенцова, который находился в колонии Якутска, могли перевести в колонию строгого режима в городе Иркутске. Об этом сообщила российская правозащитница и журналистка Зоя Светова.

Сотрудники органов внутренних дел Беларуси не задерживали гражданина Украины Павла Гриба, сообщила пресс-служба МВД республики.

 
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