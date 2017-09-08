В Киеве возле Бессарабской площади на улице Скоропадского взорвался автомобиль.

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В результате взрыва погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, а женщине, находившийся в авто, оторвало ногу.

По информации директора департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артема Шевченко, погибший был осужден в Украине и имел связи с криминальными чеченскими кругами.

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Государственная пограничная служба Украины призвала граждан не использовать КПП «Краковец» 9-12 сентября в связи с вероятным проведением отдельными политическими партиями и депутатами массовых акций.

В воскресенье, 10 сентября, журналистов не пустят на территорию ряда пунктов пропуска на границе с Польшей.

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Сотрудники органов внутренних дел Беларуси не задерживали гражданина Украины Павла Гриба, сообщила пресс-служба МВД республики.