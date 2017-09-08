В Киеве полиция переведена на усиленный вариант несения службы, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.
Отмечается, что для обеспечения правопорядка и патрулирования города будут задействованы все подразделения столичной полиции.
В частности правоохранители усилят меры безопасности в центральной части города, а также на станциях и в вагонах метрополитена, на железнодорожных вокзалах и в местах массового пребывания граждан.
По указанию начальника полиции Киева Андрея Крищенко к усиленному патрулированию будут привлекать сотрудников территориальных управлений, управления полиции в метрополитене, сотрудников полков полиции особого назначения, патрульной полиции, кинологов и военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Как ранее сообщал ForUm, сегодня в Киеве возле Бессарабской площади на улице Скоропадского взорвался автомобиль.
В результате взрыва погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, а женщине, находившийся в авто, оторвало ногу.
По информации директора департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артема Шевченко, погибший был осужден в Украине и имел связи с криминальными чеченскими кругами.
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