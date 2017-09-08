Кабинет Министров Украины имеет в своем арсенале ряд решений, которые позволят контролировать колебания цен на продукты питания. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, общаясь с журналистами в Одессе, сообщили ForUm’у в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Меня беспокоит вопрос роста цен, в частности на продукты питания. Но он обусловлен колебанием внешних рынков и сезонными факторами. Очевидно, что импорт давит на цены внутри страны. Но мы держим этот вопрос в поле зрения, - сказал глава правительства. – Главное, чтобы доходы опережали рост цен. И мы попробуем ряд мероприятий, которые позволят остановить рост».

В числе таких факторов глава правительства назвал стимулирование развития внутреннего рынка и собственного производства, в частности в сегменте малого и среднего фермерства, которое работает не на экспорт, а исключительно на собственный рынок.

«Будем поддерживать малый и средний агробизнес. Планируем выделить на эти цели 1 млрд грн в следующем году», - сказал Гройсман.

Напомним, по данным Государственной службы статистики Украины, в августе по сравнению с июлем, зафиксирована дефиляция на 0,1%