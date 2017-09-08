Сегодня, 8 сентября, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали трех человек по подозрению в завладении и легализации более 40 млн грн средств государственного предприятия «Укрхимтрансаммиак», сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Отмечается, что в этот же день им сообщено о подозрении.

В частности, исполняющего обязанности директора ГП «Укрхимтрансаммиак» подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), двух руководителей частных предприятий, задействованных по данным детективов, в схеме завладения средствами ГП и их дальнейшей легализации подозревают в преступлении, предусмотренном ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины.

По версии следствия, в течение 2014 года указанные лица вступили в преступления сговор с целью завладения средствами, которые предназначались для выполнения работ по техническому переоснащению локальных систем оповещения населения, проживающего в 2,5-километровой зоне от оси украинского участка магистрального аммиакопровода «Тольятти-Одесса».

Как выяснили сыщики, основная часть средств была оплачена на условиях предоплаты на счета подконтрольных предприятий, а затем использована подозреваемыми для собственных нужд.

В НАБУ отметили, что сейчас продолжаются обыски в административном здании ГП «Укрхимтрансаммиак», офисных помещениях частных предприятий, помещениях подозреваемых, осуществляются другие неотложные следственные действия, направленные на сбор дополнительной доказательной базы и установление других возможных участников преступной схемы.

Детективы НАБУ и прокуроры САП будут ходатайствовать в суд об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 13,6 млн грн каждому.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в феврале 2016 года.

Напомним, 10 марта Генеральной прокуратурой Украины сообщено о подозрении бывшему директору украинского государственного предприятия «Укрхимтрансаммиак» Виктору Бондику в растрате государственного имущества в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.