В результате взрыва автомобиля в Киеве в районе Бессарабской площади погиб водитель-чеченец служивший в зоне АТО на Донбассе. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на человека, который представился родственником пострадавших.

«Здесь двоюродный брат пострадавшего. В машине был Тимур Махаури. Они были гражданами Грузии. Он был чеченец. Машина была на грузинских номерах», - сказал он.

Также Леонид, друг Тимура уточнил, что, по его мнению, «есть след из России», возможно речь идет о заказном убийстве.

«Он был чеченец. Или гражданин России – не знаю. Машина была на грузинских номерах. Он был нашим, выступал за Украину. Я думаю, есть след из России», - сообщил он.

Информации о том, кто были женщина с ребенком, уточнить пока не удалось.

Также с корреспондентами телеканала пообщался Тимерхан Манаев, который заявил, что лично знал Тимура, погибшего в авто.

«Это Тимур Махаури. Он находился в нашем батальоне имени Джохара Дудаева. Он активно принимал участие еще в чеченской войне, его Кадыров называет своим личным врагом. За ним давно охотились. Скорее всего это и есть их след», - сказал Тимерхан Манаев.

При этом он сказал, что точно не знает, кто были женщина и ребенок. Также Манаев сказал «я думаю, это российский след». На вопрос, были ли угрозы представителям батальйона, он ответил утвердительно. «Были. Его не один раз пытались подорвать. Два раза в Грузии подрывали, несколько раз стреляли. На фронт тоже с нами ездил», - сказал Тимерхан Манаев.

Как ранее сообщал ForUm, возле Бессарабской площади в Киеве взорвался автомобиль.

В результате взрыва погиб мужчина, а женщине оторвало ногу.