Двое пострадавших в результате сегодняшней стрельбы в Киеве на ул. Дегтяревской - граждане Киргизии, они находятся в больнице с многочисленными травмами. Об этом телеканалу 112 Украина рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Пострадавшие доставлены в столичную 17-ю больницу, им оказывается помощь.

«У них многочисленные огнестрельные ранения конечностей, у одного ранение в живот.

Пострадавшие являются гражданами другого государства. По предварительной информации, они граждане Киргизии. Будем надеяться, что их жизни ничего не угрожает. Машину, которую обстреляли, это «Ягуар». Porsche пострадал, когда преступники на своем автомобиле пытались скрыться и зацепили его на перекрестке, он непосредственного участия в стрельбе не принимал», - рассказал начальник полиции.

Также Крищенко уточнил, что служебной собакой была найдена сумка с дополнительными патронами. Всего в «Ягуар» было выпущено приблизительно 10-15 пуль. Открыто уголовное производство по ст. 115 «покушение на убийство двух и более лиц».

Напомним, сегодня, 8 сентября, в Киеве произошла перестрелка на перекрестке улиц Дегтяревской и Зоологической.