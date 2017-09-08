также в разделеСтолица
СМИ: Жертвой взрыва на Бессарабке стал чеченский доброволец 37
В результате взрыва авто в центре столицы погиб мужчина 43
В центре Киева взорвался автомобиль 76
В Киеве произошла перестрелка, ранены двое мужчин 26
В Киеве подрались боец АТО и сторонники боевиков, ранен полицейский 74
В Киеве сгорел троллейбус 48
Взрыв в центре Киева разрушил три гаража 62
На выходных центр Киева перекроют из-за спортивного мероприятия 57
В Киеве может подорожать холодная вода и водоотвод 89
В офисе Дыминского проходит обыск 36
Пикетчики парализовали движение в центре Киева 173
На бывшей свалке в Киеве хотят построить горнолыжный комплекс 68
Чиновник Киевсовета погорел на взятке 48
В Киеве осквернили отремонтированный переход у Минобороны 85
На центральном ж/д вокзале в Киеве задержали банду полицейских-грабителей 94
В ряде районов Киева отключат холодную воду 65
Полиция просит откликнуться свидетелей взрыва на Грушевского 48
Все департаменты КГГА разместят в одном здании 162

Двое пострадавших в результате сегодняшней стрельбы в Киеве на ул. Дегтяревской - граждане Киргизии, они находятся в больнице с многочисленными травмами. Об этом телеканалу 112 Украина рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Пострадавшие доставлены в столичную 17-ю больницу, им оказывается помощь.

«У них многочисленные огнестрельные ранения конечностей, у одного ранение в живот.

Пострадавшие являются гражданами другого государства. По предварительной информации, они граждане Киргизии. Будем надеяться, что их жизни ничего не угрожает. Машину, которую обстреляли, это «Ягуар». Porsche пострадал, когда преступники на своем автомобиле пытались скрыться и зацепили его на перекрестке, он непосредственного участия в стрельбе не принимал», - рассказал начальник полиции.

Также Крищенко уточнил, что служебной собакой была найдена сумка с дополнительными патронами. Всего в «Ягуар» было выпущено приблизительно 10-15 пуль. Открыто уголовное производство по ст. 115 «покушение на убийство двух и более лиц».

Напомним, сегодня, 8 сентября, в Киеве произошла перестрелка на перекрестке улиц Дегтяревской и Зоологической. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги