также в разделеСпорт
Украина проиграла Исландии в отборочном матче на ЧМ-2018 95
Сборная Украины обыграла команду Турции в отборе ЧМ-2018 147
Зозуля ушел из «Бетиса» 73
Ярмоленко подписал контракт с «Боруссией» 141
Мейвезер стал третьим спортсменом, заработавшим за карьеру более $1 миллиарда 97
Мейвезер выиграл «бой века» у МакГрегора 423
Украинских хоккеистов дисквалифицировали за «договорняк» 210
Беленюк признан лучшим борцом в мире 111
Шевченко поучаствует в жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов 43
Жданов прокомментировал хоккейный скандал 146
Гвоздик победил Бейкера техническим нокаутом 256
Хоккеисты сборной Украины признались в «сливе» матча ЧМ 205
Роналду наказали за толчок арбитра 100
Свитолина стала четвертой ракеткой мира 108
Украинка завоевала серебро на чемпионате мира по легкой атлетике 78
Сборная Украины опустилась на 2 строчки в рейтинге ФИФА 65
Кличко – в ТОП-20 лучших боксеров мира в истории 583
Украинка выиграла Кубок мира по маунтинбайку 120

Нападающий сборной Украины Роман Зозуля стал игроком испанского «Альбасете», сообщает официальный сайт клуба.

Контракт подписан сроком на 1 сезон.

«Альбасете» выступает в Сегуенде Б — третьей по значимости футбольной лиге Испании.

Спортивный директор клуба Нико Родригес приветствовал появление Зозули в команде, отмечая что он играл на высочайшем уровне в «Днепре» (в частности, в финале Лиги Европы) и национальной сборной Украины, сообщает УНИАН.

Как известно, в июле 2016 года Зозуля перешел в испанский «Реал Бетис».

31 января 2016 года он на правах аренды перешел из «Бетиса» в «Райо Вальекано». 

В августе Зозуля разорвал контракт с «Бетисом». 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги