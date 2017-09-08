Нападающий сборной Украины Роман Зозуля стал игроком испанского «Альбасете», сообщает официальный сайт клуба.
Контракт подписан сроком на 1 сезон.
«Альбасете» выступает в Сегуенде Б — третьей по значимости футбольной лиге Испании.
Спортивный директор клуба Нико Родригес приветствовал появление Зозули в команде, отмечая что он играл на высочайшем уровне в «Днепре» (в частности, в финале Лиги Европы) и национальной сборной Украины, сообщает УНИАН.
Как известно, в июле 2016 года Зозуля перешел в испанский «Реал Бетис».
31 января 2016 года он на правах аренды перешел из «Бетиса» в «Райо Вальекано».
В августе Зозуля разорвал контракт с «Бетисом».
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