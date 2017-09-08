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В 2018 года бюджет для армии будет значительно больше, чем в этом году. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Степан Полторак.

«Реформы ВСУ происходят планово. Нам нужно время, чтобы развернулся оборонительный промышленный комплекс, чтобы мы могли разрабатывать и получать современную надежную оружие, новые образцы техники», – отметил он.

По словам министра, следующий бюджет для армии будет значительно больше, чем в этом году.

«И, несмотря на то, что в стране есть много других проблем, в государстве большое внимание уделяют армии. Еще несколько лет назад у нас не было специалистов, не было экипажей, не было средств, чтобы обеспечить все необходимое для войска. На начало АТО мы не имели во что одеть наших воинов, завести и вывести технику из боксов, не было чем воевать. Финансовый ресурс не позволял нам это сделать. Разведка не выполняла задач по назначению. Теперь все это меняется. Наша армия уже не та, которая была раньше», – подчеркнул Полторак.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что оборонный бюджет Украины на 2018 год будет составлять не менее 5% от валового внутреннего продукта. 
ForUm

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