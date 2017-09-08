Потерпевшего в ДТП с сыном народного депутата от фракции «Оппозиционный блок» Нестора Шуфрича переведут в клинику реабилитации. Об этом сообщили израильские медики, которые его лечат.

По их словам, состояние пострадавшего стабильное, у него уже нет необходимости находиться в отделении реанимации.

Руководитель международного отдела первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман рассказал о подробностях реабилитации, сообщает 112 Украина.

«Реабилитация будет построена по нескольким направлениям, одна из них - это гидротерапия, процедуры в басейне, спичтерапия. Это поможет Алексею полноценно разговаривать. И трудотерапия, которая вернет ему возможность быстро принимать решения, думать», - сказал он.

Ранее пострадавшему в ДТП пешеходу сделали операцию.

Как ранее сообщал ForUm, вечером 26 августа в Киеве на улице Шота Руставели сын Шуфрича сбил на пешеходном переходе мужчину.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения» Уголовного кодекса Украины.

29 августа прокуратура Киева объявила Шуфричу-младшему о подозрении.

Согласно информации СМИ, пострадавшему 31-летнему Алексею Мельниченко сделали несколько операций.

30 августа Шуфрича-младшего отпустили на поруки отца. Столичная прокуратура подала апелляцию на данное решение суда.

Шевченковский районный суд Киева на 2 месяца запретил ему управлять автомобилем.