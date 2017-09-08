Программу возрождения экономики Украины, разработанную политической партией «За життя», поддержат ведущие международные финансовые эксперты. Об этом в прямом эфире телеканала NewsOne завил народный депутат Украины, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович.

«Экономическая программа ста важнейших шагов для Украины, которую сейчас, в течение ближайшего месяца, подготовят специалисты, будет согласована с крупнейшими международными финансовыми авторитетами, настоящими, если хотите, «акулами мира» и «финансовыми воротилами» мира. Нам не стоит плакать и вздыхать над тем, как у нас все плохо; мы должны осознать это — пойти на выборы и предложить людям простые и эффективные методы возрождения экономики Украины, сверив их с крупнейшими инвесторами, банкирами, финансистами, привлекая инвестиционные программы и средства. Наша задача — после победы на выборах, заручившись поддержкой людей, за год вывести страну из экономического тупика, а затем еще за год совершить прорыв, вывести страну в сильные и успешные, стать вместо Польши экономическим локомотивом Европы!»— сообщил политик.

Он подчеркнул, что уже в ближайшее время партия «За життя» совместно с мировыми финансистами проведет в Европе презентацию общего экономического проекта.

«Мы провели ряд встреч с мировыми финансистами — буквально, скажу вам, номер один-два-три в мире, консультировались с ними, сверяли свои позиции. И где-то в течение ближайшего месяца–двух договорились провести в Европе совместную презентацию этого партийного проекта. С нами будут на этой презентации люди, слово которых крайне авторитетно в мировых финансовых и промышленных кругах, поверьте. Не хотелось бы пока что раскрывать все нюансы этой презентации, ждать уже недолго», — заявил лидер партии «За життя».

Вадим Рабинович отметил, что экономическая программа партии «За життя» предусматривает, прежде всего, привлечение инвестиций в Украину.

«Нам бы очень хотелось, чтобы эти авторитеты финансового мира, «акулы бизнеса» посмотрели положения нашей программы, одобрили и сказали: мир даст под это большие деньги — и не под залог наших предприятий или земель, а под конкретные шаги. Это будут не МВФ-овские деньги, за которые мы обязаны платить большие проценты и возвращать, а мы как бы открываем дорогу инвестиционным проектам! А для этого бизнесу в нашей стране должно быть крайне комфортно», — убежден народный депутат.

Лидер партии «За життя» добавил, что без привлечения реальных инвестиций Украине не удастся стать экономически сильной страной.

«Мы будем предлагать такую одобренную мировым финансовым истеблишментом программу реформ гражданам Украины. Если она кому-то не нравится — пусть предлагают другое. Но без того, чтобы определиться, что мы строим, без развития экономики, без настоящих, а не фейковых инвестиций нам не удастся стать современной, развитой, сильной страной. А такой потенциал, несмотря на то, что Украину все 26 лет нещадно грабят, у нас есть, у нас замечательные люди, у нас богатая земля, — и мы обязательно будем сильны экономически!» — заверил Вадим Рабинович.

Говоря о политической составляющей реформ, парламентарий призвал разработать новую Конституцию Украины, учитывающую «реальные интересы регионов», и строить «Швейцарию Восточной Европы».

«Принципиально важные вопросы будут решаться на референдумах, законы будут стоять над фамилиями людей, будет максимум свобод и либеральный подход к предпринимательству, а экономическое благосостояние граждан будет главным приоритетом государства», — отметил нардеп.

Парламентарий также напомнил, что, по его мнению, «корень» всех экономических неудач Украины — это обрушение национальной валюты, поэтому партия «За життя» проводит бессрочную акцию под Национальным банком Украины с целью отставки и привлечения к ответственности главы НБУ Валерии Гонтаревой и ее заместительницы Екатерины Рожковой.

«При этом мы понимаем, что корень, сердце всех наших экономических неудач — обесцененная национальная валюта, сердце наших несчастий — замороженные миллиарды вкладов людей в банках, причем в тех банках, которым государство выдало лицензии, а значит, должно было гарантировать неприкосновенность личных вкладов. Поэтому мы вышли снова к Нацбанку — и намерены пикетировать его до тех пор, пока его руководители Гонтарева и Рожкова не просто уйдут с должностей, а понесут публичную ответственность за развал системы и обесценивание гривны», — резюмировал политик.