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На украинском рынке СПГ монополии нет, считает эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский. Что же стало причиной резкого повышения цен на автогаз, эксперт рассказал в эфире 112 Украина

Ссылаясь на данные таможни, Землянский заявил, что на протяжении лета объемы импорта сжиженного газа в Украине не менялись.

«Тот объем, который зашел в июне, точно такой же заходил в июле и в августе. Говорить о том, что произошло сокращение из-за импорта, не приходится. Говорили про «руку Москвы»,«участие Медведчука» в этом процессе… Выяснилось, что компания, которую с ним связывали, занимает треть рынка, а ее розничный оператор — вообще полтора процента», — пояснил эксперт. 

По его мнению, создавая данную ситуацию на внутреннем рынке, ее инициаторы преследовали две цели: завести нового игрока и поднять розничную цену. 

«Подняли до 17-ти, даже на некоторых заправках доходило до 18 гривен за литр, теперь говорят, «до 14 сейчас опустим, все будет хорошо», — пояснил эксперт. 

В данной ситуации рынок, считает Землянский, должен был найти альтернативу, как это было в свое время на рынке нефтепродуктов, где диверсификация поставок удалась. 

«Кризис с автомобильным газом носит несколько искусственный характер. В данном случае, по логике вещей, на рынок должен был выйти альтернативный игрок, кстати, из того же Европейского Союза. Потому что по большому счету ценообразование сопоставимо — рынок ликвидный, он интересен для поставщиков из Прибалтики, из той же Румынии. Это могла быть и российская компания —«Лукойл» имеет свои нефтеперерабатывающие заводы вРумынии, он мог спокойно зайти… Новый игрок не появился, но самое интересное, что ситуация начала стабилизироваться при том, что ситуация с поставками газа, через границу не изменилась. Поэтому, еще раз: история мутновата в данном случае — так был дефицит или нет?» — сказал эксперт. 

На украинском рынке монополии нет, утверждает Землянский. 

«Ведь если бы она была, то цены бы и раньше носили разнонаправленный характер. Вопрос в другом: у нас былимонополистами игроки «в темную», то есть, те, кто не платили налоги. Как мы помним, по Киеву росли, как грибы,заправки, которые продавали с дисконтом в 2-3 гривниы по сравнению с «белыми» заправками, платившими все налоги. Вот тут определённый монополизм был», — считает эксперт. 
ForUm

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