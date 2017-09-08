На имущество Запорожского алюминиевого комбината наложен арест, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

«В производстве находится уголовное производство, открытое в 2016 году по признакам ч.ч. 3, 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины по факту присвоения должностными лицами ПАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» имущества предприятия, что нанесло ущерб в особо крупных размерах, в сумме более 5 млн гривен», - говорится в сообщении.

Строжайшая санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

С целью недопущения хищения государственного имущества, уничтожения предприятия следователем, прокуратурой и судом было принято решение о наложении ареста на все имущество Запорожского алюминиевого комбината.

Напомним, следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры сообщили о подозрении членам международной преступной группировки, которые подозреваются в умышленном уничтожении целостного производственного комплекса Запорожского алюминиевого комбината в интересах конкурентов из России.