также в разделеОбщество
РФ признала, что Агеев взят в плен в Украине 12
Польша отреагировала на новый закон об образовании в Украине 37
В Греции за перевозку нелегалов арестованы и осуждены 115 украинцев 21
Пограничники объяснили, зачем обнесли колючей проволокой КПП «Краковец» 52
МИД проверяет информацию о переводе Сенцова 20
В Беларуси заявили, что Гриба не задерживали 89
На Буковине таможенники за взятки пропустили в Украину 800 авто на еврономерах 42
СБУ заявила о срыве провокации спецслужб РФ во Львове 45
МИД требует допустить консула к Грибу 35
Канделаки попала в базу «Миротворца» 67
ГПУ обжаловала домашний арест одному из фигурантов дела Княжичей 21
Пограничники советуют объезжать «Краковец» из-за приезда Саакашвили 285
Генерала, назвавшего добровольцев «мародерами», отозвали из АТО 336
На Николаевщине едва не купили санкционные российские автобусы 50
«Нож в спину»: Венгрия вслед за Румынией возмутилась законом об образовании 407
Харьковского патрульного подозревают в грабеже 51
АТО: 25 обстрелов за сутки, один военный погиб 38
Днипровский прокурор погорел на взятке в $25 тысяч 50

На имущество Запорожского алюминиевого комбината наложен арест, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

«В производстве находится уголовное производство, открытое в 2016 году по признакам ч.ч. 3, 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины по факту присвоения должностными лицами ПАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» имущества предприятия, что нанесло ущерб в особо крупных размерах, в сумме более 5 млн гривен», - говорится в сообщении.

Строжайшая санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

С целью недопущения хищения государственного имущества, уничтожения предприятия следователем, прокуратурой и судом было принято решение о наложении ареста на все имущество Запорожского алюминиевого комбината.

Напомним, следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры сообщили о подозрении членам международной преступной группировки, которые подозреваются в умышленном уничтожении целостного производственного комплекса Запорожского алюминиевого комбината в интересах конкурентов из России.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги