От нынешнего послания Президента Петра Порошенко к Верховной Раде эксперты ожидали сразу нескольких резонансных заявлений. Но не услышали.

Это могло касаться, например, объявления о подготовке заявки на вступление в ЕС или НАТО, конституционных изменений баланса полномочий между главой государства и парламентом и даже завершение АТО.

И хотя Петр Порошенко в своей более чем полуторачасовой речи коснулся каждой из этих тем, никаких сенсаций не прозвучало.

ВВС Украина опросила экспертов, почему президент решил обойтись без громких заявлений.

Владимир Фесенко, политолог: Без кавалеристских атак

Каких-либо сенсаций не было. Я бы назвал это «рабочим посланием президента».

То, что не было сенсаций, свидетельствует, что все приоритеты сохраняются. Если бы они (сенсации, - ред.) были, то это означало бы определенные изменения политического курса.

Президент даже опроверг некоторые слухи, например, по конституционным изменениям формы правления или досрочным выборам. И это обусловлено не только интересами президента, но и пониманием, что в парламенте будет очень трудно провести какие-то кардинальные изменения и найти 300 голосов.

Хотя локальные изменения возможны и нужны. Идея об отмене депутатской неприкосновенности тактически правильная – чтобы эта норма заработала со следующего созыва. Она обсуждалась среди депутатов, президент об этом знает и предлагает то, что они могут сделать.

Главные приоритеты – те же, что и раньше, только по некоторым направлениям видоизменяется тактика.

Например, показательна ситуация с евроинтеграцией. Президент отметил достижения - так надо по жанру послания – и говорил о постепенной, пошаговой интеграции в ЕС. Это – прагматичный подход.

Были слухи, что, мол, «под выборы» он скажет: уже завтра надо подавать заявку на вступление в ЕС. Этого не произошло.

Думаю, что это правильно – нужно последовательно двигаться, чтобы не горячиться и не сделать фальстарт. Секторальная интеграция отвечает и готовности Евросоюза, и интересам Украины.

Если сейчас сказать «Вперед, кавалеристская атака, завтра мы должны быть в Европейском Союзе!» - это будет PR-сенсация.

Но с точки зрения рациональной внешней политики это была бы огромная ошибка. С очень высокой долей вероятности она означала бы отказ для Украины. Отказ усилил бы евроскептические настроения в обществе.

Сергей Таран, политолог: Заявка будет позже

Порошенко озвучил стратегические темы и болезненные вопросы: войны и мира, а также каким образом будут осуществляться реформы.

Он коротко определил, каким образом Украина будет развиваться до 2020 года, что должно включать интеграцию в Европейский Союз и НАТО ...

Что касается вступления в ЕС – чтобы об этом говорить, надо иметь заверения, что Евросоюз нас туда возьмет, или хотя бы будут какие-то четкие сигналы, усиливающие наше присутствие там.

Всего неделю назад заработало Соглашение об ассоциации, ведь было много сложных процессов в ЕС и референдум в Нидерландах, и особая позиция отдельных страны относительно будущего Украины.

Если бы мы сразу сейчас подали заявку на вступление в Евросоюз – а Нидерланды, наоборот, требовали, чтобы ЕС четко сказал, что Украина не будет иметь шансов вступить в Европейский Союз – это была бы сенсация.

Но это была бы непродуманная сенсация. В результате мы получили бы негативное восприятие западных партнеров.

Поэтому заявка на членство в ЕС будет, но она будет немного более скоординированной и чуть позже.

То же касается и вопроса НАТО.

Многим хотелось бы, чтобы президент больше говорил об экономике. Но не надо забывать, что экономика – это сфера премьер-министра.

Виктор Небоженко, политолог: Острые вопросы оставил оппозиции

Речь была яркой, что привычно для Порошенко ...

В целом он коснулся всех тем, но так и не стало ясно, каким будет политический курс в отношении реформ.

Единственное, что он четко сказал – не будет реформы политического устройства. То есть, человек окончательно решил, что он остается президентом и будет бороться за второй срок. Никакой передачи полномочий от президента к парламенту не будет.

Президенту нужно было больше коснуться идеи миротворчества (на Донбассе, - ред.). Получается, что россияне перехватили ее и наполнили своим содержанием, которое резко контрастирует с национальными интересами Украины.

И плохо, что не было озвучено никаких результатов по борьбе с коррупцией, инфляцией, бедностью.

Больше внимания Президент мог бы уделить проблеме деоккупации Донбасса и Крыма. Нам не нужен закон о реинтеграции – это заигрывание с Кремлем. Нам нужен закон об оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Другой вопрос, что чисто политически мы начнем с Донбасса.

Порошенко пытался острые вопросы оставить оппозиции, а озвучил лишь то, что считал нужным.