Стремясь максимально ограничить использование русского языка в системе образования, власть нарушила права всех национальных меньшинств, что идет вразрез со статьей 10 Конституции Украины, заявил Виктор Медведчук.
Лидер «Украинского выбора – Права народа» напомнил: статья 10 Конституции Украины гарантирует «свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств…».
«Утвердив поправки к статье 7 законопроекта «Об образовании», народные депутаты нарушили права национальных меньшинств, что тут же вызвало негативную реакцию общественности, и не только украинской. Представители венгерских общественных, профессиональных организаций и духовенства Закарпатья обратились к президенту с призывом вернуть венграм право обучаться на родном языке. Возвращением «жесточайшей сталинской эпохи» назвала принятый закон ректор Закарпатского венгерского института Илдика Орос. Решительный протест против нового закона об образовании выразило правительство Венгрии, назвав его «беспрецедентным нарушением прав меньшинств», — написал политик на своей странице в Facebook.
«Таковы реалии «демократической», проевропейской Украины: в угоду русофобским идеям в жертву приносятся конституционные права граждан», — резюмировал лидер «Украинского выбора – Права народа».
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