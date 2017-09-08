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В Киеве во время драки военнослужащий нанес ножевое ранение полицейскому охраны, сообщает пресс-служба столичного главка.

Наряд полиции охраны приехал на вызов сотрудников кафе на улице Мечникова, чтобы прекратить конфликт между мужчинами.

Во время прекращения драки и задержания правонарушителей, один из участников инцидента достал нож и ударил им в ногу полицейского охраны. Врачи «скорой» оказали пострадавшему необходимую помощь и направили его в медицинское учреждение.

Чтобы выяснить все обстоятельства происшествия, троих участников конфликта доставили в Печерское районное управление полиции. Сейчас установлено, что мужчина, который нанес телесные повреждения полицейскому, действующий военнослужащий, 1986 года рождения.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины). Продолжается досудебное расследование.

Как сообщает Киев оперативный, конфликт возник из-за того, что один из отдыхающих общественного заведения – боец АТО,   услышал, как неизвестный громко прославлял террористические организации «ДНР» и «ЛНР». Мужчины вышли во двор.

«Сначала просто разговаривали, но сторонник террористов позвал друзей, которые начали изо всех сил избивать мужчину, разбив ему голову. Мужчина не растерялся и достал нож из-за неравного поединка - 12 против 1», - отметили в сообщении.

 
ForUm

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