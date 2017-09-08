В Черновицкой области должностные лица международного автомобильного пункта пропуска требовали взятки за беспрепятственный ввоз на территорию Украины автомобилей в иностранной регистрации, сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

Правоохранители установили, что должностные лица таможенного пункта пропуска организовали преступную схему, по которой граждане-нерезиденты беспрепятственно ввозили автомобили на иностранной регистрации. Кроме того, все транспортные средства были оформлены на подставных лиц. За такую услугу таможенники получали по 200 долларов за один автомобиль.

В схеме были задействованы начальник одного из структурных подразделений международного автомобильного пункта пропуска, инспекторы и посредники. По такой схеме только в течение двух месяцев было ввезено более 800 автомобилей.

По словам заместителя председателя Нацполиции – начальника Департамента защиты экономики Игоря Купранца, 6 сентября оперативники и следователи с привлечением спецназа КОРД провели 14 обысков. Уже задержаны 5 человек, среди которых руководитель структурного подразделения и 2 инспектора таможенного пункта пропуска. На таможне правоохранители обнаружили более 4 тыс. долларов и 23 тыс. гривен. Кроме того, у одного из фигурантов дела по месту жительства изъяли более 100 тыс. долларов, 4 тыс. евро и оружие.

Также правоохранители изъяли черновые записи, свидетельствующие о миллионной прибыли задержанных.

В настоящее время проверяется причастность к указанной преступной схеме и распределению взяток других работников таможни, в том числе ее руководства.

Уголовное производство открыто по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о задержании фигурантов в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.