Генерал-майор, заместитель штаба командования Сухопутных войск, Петр Никитенко отозван из зоны АТО после оскорбления добровольцев. Об этом сообщил волонтер Роман Доник.

«Генерал-майор Никитенко по решению НГШ отозван из АТО. Назначено расследование. Скорее всего, будет какое-то кадровое решение. Скорее всего – будет больно», - написал он в Facebook.

По словам Доника, позиция Муженко такова: никто не имеет никакого права, в первую очередь морального, унижать солдата. И это, по словам волонтера, не говоря о возвеличивании армии России, о чем «будет отдельный разговор».

Ранее Никитенко назвал добровольцев «ворами и мародерами, которые трусливо бежали из Иловайска». Также он заявил о том, что с «Россией мы воевать не может, потому что это – великая держава». В ответ добровольцы записали обращение к генерал-майору.