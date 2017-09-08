Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли закупку городским советом одного из районных центров Николаевской области автомобилей российского производства.

По данным пресс-центра СБУ, правоохранители установили, что в рамках программы «Школьный автобус» чиновники объявили тендер на закупку транспорта на 1,1 млн гривен. Оба участника торгов планировали поставить автобусы российского производителя, который находится под санкциями согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, введенными в действие Указом Президента Украины

СБУ проинформировала руководство горсовета о выявленных фактах, в результате чего тендерный комитет отклонил предложения участников.

