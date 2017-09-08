В киевском депо сгорел троллейбус, сообщает пресс-служба ГосЧС.
7 сентября в 18:06 на пункт связи службы 101 поступило сообщение о возгорании троллейбуса в депо №2 КП «Киевпастранс» на ул. Довженко, 7.
На месте происшествия работали спасатели 6-й пожарной части, в 18:12 локализовали пожар, а в 18:24 – ликвидирован.
Погибших и травмированных при пожаре нет.
Для ликвидации пожара было задействовано 2 единицы пожарной техники и 10 чел. личного состава.
Причины возгорания устанавливаются.
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