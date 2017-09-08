Следователи прокуратуры задержали 26-летнего сотрудника патрульной полиции Харькова, подозреваемого в грабеже (ч.2 ст.186 УК Украины).
По данным облпрокуратуры, на 62-летнего харьковчанина напали ночью. Мужчину толкнули и сорвали золотую цепочку.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении рядового полиции. Проводятся необходимые следственные действия.
Максимальная санкция статьи предусматривает 6 лет лишения свободы.
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