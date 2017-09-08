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В течение минувших суток члены незаконных вооруженных формирований продолжили обстрелы позиций сил АТО на донецком и приморском направлениях. Вечером и ночью в основном враг применял гранатометы и стрелковое оружие, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, после 18:00 боевики трижды обстреляли опорные пункты ВСУ вблизи Широкино. Гранатометы российские наемники применяли у Павлополя и Лебединского, а из вооружения БМП били по укреплениям сил АТО на подступах к Старогнатовке.

На донецком направлении противник обстреливал опорные пункты ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Авдеевки и шахты Бутовка.

На луганском направлении в конце суток сохранялась тишина.

Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 25 раз открывали огонь по позициям украинской армии. В нескольких случаях, когда была прямая угроза жизни военных, силы АТО открывали огонь. В результате боевых действий один военный погиб.

 
ForUm

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