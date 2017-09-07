Президент Украины Петр Порошенко считает белорусско-российские военные учения подготовкой к масштабной войне. Об этом он сказал во время ежегодного послания к Верховной Раде.

Кроме того, Глава государства призвал Верховную Раду отменить депутатскую неприкосновенность с введением решения в действие с 1 января 2020 года.

Порошенко также сообщил, что намерен ветировать законы, которые ставят по угрозу безвизовый режим с Европейским Союзом.

Кроме того, Президент исключил согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

Сегодня, 7 сентября, под Верховной Радой на ул. Грушевского водители нерастаможенных автомобилей собрались на митинг.

Около 15.30 правоохранители оттеснили участников митинга от здания Верховной Рады.

Фото: Yan Dobronosov

После этого участники акции объявили о ее завершении.

В то же время представитель Президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что в ближайшие три месяца планируется принятие закона, запрещающего въезд нерастаможенных автомобилей с иностранной регистрацией в Украину.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от БПП Нина Южанина сообщила, что после внесения изменений в законодательство переход на украинские номера уже ввезенным в Украину легковым авто с иностранной регистрацией обойдется их фактическим владельцам в 1,0-1,4 тыс. евро.

В Госдепартаменте США считают, что миротворческая миссия ООН должна быть размещена на всей территории конфликта на Донбассе, а не только на линии соприкосновения.

Контингент Национальной армии Молдовы в составе 57 военнослужащих участвует в военных учениях НАТО Rapid Trident 2017, которые проходят с 7 по 23 сентября в Международном центре миротворчества и безопасности в Яворове в Украине, несмотря на двойной запрет со стороны президента и главнокомандующего Игоря Додона.

В то же время Додон приостановил решение правительства об участии молдавских военных в учениях Rapid Trident-2017 в Украине сразу после того, как оно было опубликовано в специальном выпуске Официального монитора, а также распорядился о проведении проверок в частях Национальной армии.

В России заочно арестованы трое россиян по подозрению в причастности к организации «Правый сектор».

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования 13 раз открывали огонь по позициям украинской армии, в результате обстрела один военный погиб.

С пятницы, 8 сентября, в Украине потеплеет, сообщила синоптик Наталья Диденко.