В Балаклее военные открыли огонь по самолету, который пролетел над территорией воинской части, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

«5 сентября в дежурную часть Балаклейского отдела полиции поступило сообщение, что около 14:15 над территорией воинской части, расположенной в городе Балаклея, пролетел неизвестный объект», – говорится в сообщении.

По данным полиции, военнослужащие сделали в его сторону выстрелы из автоматического оружия, после чего объект полетел в сторону села Борщевка Балаклейского района.

В ходе дальнейшей проверки было установлено, что 38-летний житель Кировограда, управляя самолетом «НАРП-1», во время перелета из Новой Водолаги Харьковской области в поселок Вишневое Балаклейского района, нарушил правила безопасности во время полетов и пролетел над территорией воинской части.

Открыто уголовное производство по ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что причиной взрыва является диверсия, которую могли осуществить с помощью беспилотника.

По данным СБУ, свидетели подтвердили, что на склад боеприпасов в Бакалее были сброшены средства, повлекшие взрывы.