Украинские консулы на прошлой неделе пытались попасть в место содержания 19-летнего гражданина Украины Павла Гриба в Краснодаре до официального подтверждения ФСБ РФ, но их не пустили. Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Дипломат сказал, что консулы, которые изначально занимались поиском и установлением местонахождения пропавшего украинца, пытались попасть к нему в Управление ФСБ России до того, как это российское ведомство уведомило украинскую сторону об удерживании украинца. В частности, по его словам, украинские консулы пытались это сделать 31 августа и 1 сентября, но «их не допустили», сообщает УНИАН.

«Официальное подтверждение мы получили сегодня, но это не значит, чем мы ожидали, когда мы получим официальное подтверждение. Консулы работали в России и Беларуси над вопросом установления местонахождения пропавшего гражданина Украины», - сказал Кирилич.

Как сообщал ForUm, 24 августа 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

По информации отца, Павел находится в розыске по ст. 205 УК РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю г. Сочи. Он предположил, что ФСБ выманила Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание.

По информации СМИ, девушка из Сочи призналась, что сотрудники ФСБ РФ заставили ее выманить украинца в Беларусь.

Официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский подтвердил, что Гриб пересек государственную границу Беларуси 24 августа.

Российскайя ФСБ официально подтвердила задержание украинца.