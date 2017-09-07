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Украинская православная церковь сегодня фактически борется за свободу вероисповедания, противостоит попыткам вмешательства государства в ее дела и государственного контроля над внутренней жизнью Церкви.

Об этом сказал в своем интервью Центру информации Украинской православной церкви  управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«В нашем обществе сегодня нет запроса на религиозную войну. Однако, у меня складывается такое впечатление, что есть определенные силы, которые запрос на такую войну, на такой радикализм хотят формировать и поддерживать», - подчеркнул управляющий делами УПЦ.

Митрополит Антоний уверен, что в кризисные времена не следует менять религиозное законодательство.

«Мы имеем опыт жизни в условиях Советского Союза, где Церковь была загнана в гетто. И мы будем делать все, чтобы подобное гетто больше не повторилось», - отметил он.

Управляющий делами УПЦ высказал предположение, что своими законодательными инициативами «определенные силы внутри государства пытаются ограничить, поставить под жесткий контроль, или даже запретить деятельность УПЦ».

Но по мнению митрополита Антония, это самоубийство для государства: «Ведь Церковь - это значительная часть народа, и отказывать собственному народу в реализации части его основных прав, или издавать законы, направленные против собственных граждан - контрпродуктивно».

По словам митрополита Антония, кульминация конфликтов за храмы УПЦ прошла.

«Захваты еще происходят, но это уже единичные случаи. Ситуация до сих пор тяжелая, но уже достаточно стабильна. Это проблема нескольких десятков сел, главным образом в Западной Украине, не больше. И ради этого менять религиозное законодательство всей страны, которое всколыхнет все межконфессиональное многообразие государства, возмутит всю страну, является неразумным и нецелесообразным», - отметил управляющий делами УПЦ.

Митрополит Антоний отдельно акцентировал внимание на том, что верующие УПЦ, у которых забрали храм, строят новую церковь или молятся в приспособленном помещении. Соответственно, захваченные храмы стоят пустыми или полупустыми.

Также он подчеркнул, что массового перехода приходов УПЦ в УПЦ КП, чего хотят добиться авторы законопроектов 4511, 4128, 5309, нет и не будет.
ForUm

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