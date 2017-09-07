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Лидеры партии «За життя», народные депутата Украины  Евгений Мураев и  Вадим Рабинович провели митинг под зданием НБУ в Киеве 

Митингующие требовали уволить главу НБУ Валерию Гонтареву и ее заместителя Екатерину Рожкову. А также заявили, что акциям под НБУ будет бессрочной, пока, по словам Мураева, власть не выполнит свои обещания и не проведет расследование деятельности Гонтаревой-Рожковой. 

«В 2014 года на волне народный волнений, к сожалению, к власти пришли клептократы, воры и коррупционеры. И полностью антинародное правительство. Что они сделали, они придумали две основные схемы, как грабить нацию. Первое, через тарифы, второе, через Нацбанк», - заявил Мураев. 

Он напомнил, что первые митинги вкладчиков украинских банков прошли в конце прошлого года. 

«Мы на первые митинги вышли в конце прошлого года. Мы добились принятия нескольких законов, объединились с вкладчиками и заемщиками и начали работать с Администрацией президента. Мы выработали дорожную карту, но они ничего не выполнили. Мы договаривались, что Гонтарева уйдет в отставку, но она ушла в отпуск на три с половиной месяца», - отметил народный депутат. 

Кроме того, по словам Мураева, власть не спешит проводить расследования по деятельности Гонтаревой и Рожковой. 

«В конце прошлого года нам передали флешку с разговорами Рожковой, в которой четко прослеживались преступления по растрате, госизмене и махинациям. Мы обратились в прокуратуру, СБУ, НАБУ, МВД. Месяц они не принимались никаких решений, кроме того, что возбудили по нам уголовное дело за незаконное прослушивание», - рассказал нардеп.
ForUm

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