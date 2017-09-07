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На автодороге Киев-Одесса возле села Шарин Уманского района в результате ДТП погиб военнослужащий, еще один – был травмирован, сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

Установлено, что водитель автомобиля «Скания» совершил столкновение с военным тягачом «МАЗ-537», который был припаркован на обочине дороги для проведения ремонтных работ.

В результате ДТП водитель автомобиля «МАЗ», солдат контрактной службы, получил телесные повреждения и был госпитализирован. Пассажир автомобиля «МАЗ», старший солдат контрактной службы, от полученных травм погиб на месте происшествия.

Следственным отделом Уманского отделения полиции открыто уголовное производство по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
ForUm

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