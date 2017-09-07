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В Хмельницкой области правоохранители задержали членов одной из общественных организаций во время вымогательства 10 тыс. долларов США за несоздание препятствий в предпринимательской деятельности застройщиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Средства требовались членами одной из общественных организаций за несоздание препятствий в хозяйственной деятельности при осуществлении строительства многоквартирного дома в Хмельницком, путем проведения различных протестных акций и инициирования письменных обращений в контролирующие и правоохранительные органы относительно возможных нарушений законодательства.

При получении обусловленных средств лиц разоблачены и задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В настоящее время проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Также решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрание задержанным меры пресечения.
ForUm

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