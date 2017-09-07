Спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Виктор Медведчук прокомментировал корреспонденту издания «Знай.ua» заявления омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой о том, что украинская сторона якобы не предоставила официальных предложений о проведении обмена.

«Обмен удерживаемыми лицами, который мы предлагали обсудить и который обсуждался 6 сентября на переговорах подгруппы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске, оказался под угрозой. Причина — в позиции одной из противоположных сторон, в частности в абсурдном заявлении представителя ОРДО Морозовой о том, что никаких официальных предложений украинской стороны она не получала», — сказал Медведчук.

«Ответственно заявляю: официальные предложения по проведению обмена в формате «87 на 309» были заблаговременно ― 1 сентября 2017 года ― направлены представителям ОРДО и ОРЛО, участвующим в переговорах в Минске, а именно ― представителю ОРДО госпоже Морозовой было предложено произвести обмен в формате «70 на 199», — рассказал Медведчук, подкрепив свои слова текстом письма, которое приводится ниже.

«Отмечу, что 6 сентября в ходе обсуждения в Минске донецкая сторона, несмотря на официальное письменное предложение, направленное за 5 дней, не была готова к проведению переговоров, конечной целью которых является возвращение домой людей с обеих сторон конфликта: не владела вопросом, не была способна предметно работать со списками удерживаемых лиц и не могла сообщить сведений, касающихся лиц, удерживаемых в ОРДО, освобождения которых требует украинская сторона», ― подчеркнул представитель Украины Виктор Медведчук, благодаря деятельности которого с декабря 2014 года удалось освободить более 400 украинцев.