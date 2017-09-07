Суд отменил тупик Москаля в Мукачево. Такое решение только принял горрайонный суд Закарпатской области, сообщает Мukachevo.net.
Напомним, решение «О переименовании названия улиц переулков, площадей города Мукачево» было поддержано 6 июля на очередной сессии городского совета.
Тогда этим решением Мукачевский городской совет решил присвоить ответвлению улицы Трудовой название тупик Геннадия Москаля.
Впоследствии стало известно, что глава Закарпатской ОГА подал в суд, отмечая, что это будет персональный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против Мукачевского горсовета.
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