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Суд отменил тупик Москаля в Мукачево. Такое решение только принял горрайонный суд Закарпатской области, сообщает Мukachevo.net.

Напомним, решение «О переименовании названия улиц переулков, площадей города Мукачево» было поддержано 6 июля на очередной сессии городского совета.

Тогда этим решением Мукачевский городской совет решил присвоить ответвлению улицы Трудовой название тупик Геннадия Москаля.

Впоследствии стало известно, что глава Закарпатской ОГА подал в суд, отмечая, что это будет персональный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против Мукачевского горсовета.
ForUm

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