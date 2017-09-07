При содействии Объединенного центра Службы безопасности Украины по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свободы лиц и заложников и установления места нахождения без вести пропавших в районе проведения антитеррористической операции за все время конфликта на Донбассе из плена боевиков освобождены 3 тыс. 138 человек.

Об этом руководитель центра СБУ Юрий Качанов сообщил на заседании круглого стола на тему: «Освобожденные из плена: помочь, не травмируя».

В частности, он сообщил, что в рамках выполнения возложенных на центр задач был создан учет военнослужащих и гражданских лиц, которые были противоправно лишены свободы или пропали без вести, сообщает УНИАН.

По словам Качанова, центр начал работу с 7 апреля 2014 года - с самого начала антитеррористической операции на востоке Украины. «За время существования учета, с 7 апреля 2014 года, при содействии центра было найдено, а также освобождено 3 тыс. 138 человек. Среди них есть и военнослужащие, и гражданские лица, в журналисты и т.д. Это разные слои населения» - сказал Качанов.

«В настоящее время, по состоянию на сегодняшний день, в заложниках находится 144 человека и считаются пропавшими без вести 410 человек», - сообщил руководитель Объединенного координационного центра.

Напомним, Украинская сторона в гуманитарной подгруппе в Минские в присутствии представителей ОБСЕ подтвердила готовность к обмену 87 украинцев на 309 боевиков.