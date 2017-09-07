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Президент Петр Порошенко намерен ветировать законы, которые ставят по угрозу безвизовый режим с Европейским Союзом.

Об этом он сказал в ежегодном послании к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, передают Українські Новини.

«Хочу предостеречь отдельных народных избранников от намерений ревизировать те законы, которые стали основой для принятия нашими партнерами решения о предоставлении безвизового режима», - сказал он.

В частности Порошенко назвал попытки отменить или сделать непубличным электронное декларирование, попытки подчистить антидискриминационные правки к Трудовому кодексу, или уменьшить полномочия Национального антикоррупционного бюро или Национального агентства по предотвращению коррупции.

Президент поблагодарил депутатов за поддержку законов, которые были необходимы для предоставления безвизового режима.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу с полуночи 11 июня.
ForUm

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