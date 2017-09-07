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В России заочно арестованы трое россиян по подозрению в причастности к организации «Правый сектор», сообщает пресс-служба следственного комитета РФ.

«По ходатайству следствия судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении граждан Российской Федерации Игоря Чудинова, Георгия Стоцкого и Артема Скоропадского. В действиях Чудинова и Скоропадского следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации), Стоцкого – ч.2 ст.282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). Все они объявлены в международный розыск», - говорится в сообщении.

По данным следствия, Чудинов, состоя в должности заместителя командира одного из боевых структурных подразделений Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», принимал активное участие в боевых действиях против «ДНР» и «ЛНР».

Стоцкий, являясь активистом «Правого сектора», систематически принимал участие в митингах, шествиях и других общественно-массовых мероприятиях организации, вел пропаганду в сети Интернет ее идеологии, целей и задач.

Скоропадский – руководитель пресс-службы «Правого сектора», систематически выступает в средствах массовой информации и в сети Интернет, а также на различных общественно-массовых мероприятиях с пропагандой преступной идеологии указанной организации, призывами единомышленников к вступлению в нее и участии в совершении преступлений экстремистской направленности.
ForUm

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