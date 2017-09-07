По факту обнаружения в одной из военных частей некачественной мясной консервы назначена проверка, сообщает пресс-служба командования ВМС ВС Украины.

«Некоторые военнослужащие ВМС ВС Украины в социальных сетях выразили недовольство качеством питания в воинской части, а именно по поводу выявления некачественной мясной консервы. По данному факту согласно решению командующего Военно-Морских Сил ВС Украины уже проводится служебная проверка», - говорится в сообщении.

Командование воинской части организовало работу в соответствии с Алгоритмом действий должностных лиц воинских частей по контролю за организацией тылового обеспечения.

«В результате данной работы была обнаружена некачественная мясная консерва в единственном экземпляре. Благодаря такому действенному контролю она не попала на стол военнослужащих», - заявили в пресс-службе.

По итогам проверки будут приняты соответствующие меры.

Ранее военнослужащий Олег Андриенко сообщил в Facebook об обнаруженной в тушенке рабочей перчатке.

