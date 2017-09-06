Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу в захвате власти, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Послы ЕС решили продлить на полгода и расширить пакет санкций против России за оккупацию Крыма.

Россия направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе.

В то же время постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что миротворческая миссия ООН в случае введения на Донбасс должна располагаться на российско-украинской границе, а участие в ней представителей России исключено.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль доволен тем, что президент России Владимир Путин выразил поддержку идеи направить миротворцев ООН на Донбасс.

Развертывание контингента ООН на Донбассе возможно после внесения Украиной принципиально важных поправок в закон об особом статусе региона. Об этом заявил полномочный представитель России в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Украине Борис Грызлов.

В федеральном правительстве Германии считают, что в случае отправления миротворческой миссии ООН на Донбасс, миротворцем нужно будет разместить на всей территории конфликта, а не только на линии соприкосновения. Об этом заявила заместитель спикера правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Украинская сторона в гуманитарной подгруппе в присутствии представителей ОБСЕ подтвердила готовность к обмену 87 украинцев на 309 боевиков.

Министерство финансов внесло в Кабинет Министров проект бюджета на 2018 год.

Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску общественной организации к Министерству юстиции Украины с требованием запретить деятельность «Партии регионов».

Нидерланды решили, что судебный процесс над подозреваемыми в катастрофе самолета Малазийских авиалиний рейса МН17, который был сбит в небе над Донбассом, состоится в Гааге.

Утром в среду, 6 сентября, на улице Грушевского образовалась большая пробка из-за акции пикетчиков у Кабмина, требующих облегчить процесс ввоза автомобилей с иностранной регистрацией в Украину.

На территории Украины незаконно находится более 63,9 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Компания «Киевводоканал» намерена повысить тарифы на холодную воду и водоотвод с 2018 года.

Напомним, на автодороге «Киев-Ковель-Ягодин» автомобиль Opel Omega, двигаясь по автодороге возле села Масевичи Рокитновского района по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF с прицепом. В результате ДТП погибли четверо мужчин.

Позже стало известно, что жертвами аварии стали четверо политологов Алексаднр Маслак, Алексей Куринной, Александр Никаноров и Владимир Карагяур.