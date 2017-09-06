Государственная пограничная служба Украины намерена увеличить плотность системы охраны границы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал.

«Сегодня необходимость повышения плотности системы охраны границы ни у кого не вызывает сомнения. На восточной, южной и северной участках мы имеем реальную гибридную угрозу, генерируемую Российской Федерацией. Постоянная активность преступных групп, занимающихся организацией контрабандных каналов и переправкой незаконных мигрантов на западном участке также вызывает серьезное беспокойство», – отметил он.

По словам Цигикала, сегодня Администрация Госпогранслужбы видит 2 основных пути, которые позволят существенно снизить уровень противоправной деятельности на границе и минимизировать любые риски. «Первый – это усиление ответственности за незаконное нарушение границы Украины и контрабандной деятельности. Второй – это повышение плотности системы охраны границы путем развертывания временных отделений пограничной службы и активизация деятельности института пограничных инспекторов», – подчеркнул глава ведомства.

«Что касается отделений пограничной службы, то организационно они будут входить в состав отделов пограничной службы и располагаться на расстоянии не более 20 км друг от друга. Развертывание таких временных городков не требует много времени и дополнительного выделения земель. В то же время это существенно позволит повысить плотность и эффективность охраны государственной границы», – сообщил он.