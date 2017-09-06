также в разделеОбщество
Украинская сторона в ТКГ выступает за создание подгруппы по границе 11
ОБСЕ: «Школьное» перемирие снизило количество обстрелов на 67% 12
Суд над подозреваемыми в катастрофе МН17 пройдет в Гааге 42
У Президента предлагают закрыть один пункт пропуска в Крым 77
Украина в Минске подтвердила готовность к обмену «87 на 309» 44
Начальника налоговой в Черновицкой области задержали на взятке в 1 миллион 28
Навального забросали сардельками 47
С начала АТО погибли 200 разведчиков 33
Кабмин отказался назначать Шолойко госсекретарем Минздрава 24
Женщина из «ДНР» ехала в Мариуполь оформлять смерть внука-боевика 147
Кабмин даст регионам 270 миллионов на строительство футбольных полей 17
Гриневич: Для реализации нового закона об образовании нужно 3 миллиарда 24
Зубко: Украина готова к отопительному сезону на 95% 28
Лутковская: В Минске Медведчук работает очень профессионально 63
Минздрав советует украинцам не покупать российские лекарства 69
В Украине чаще всего угоняют «Жигули» и «Ланосы» 35
Адвокат: Новое подозрение Лавриновичу не вручали 43
В Николаеве нашли кладбище BMW 83

Государственная пограничная служба Украины намерена увеличить плотность системы охраны границы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал.

«Сегодня необходимость повышения плотности системы охраны границы ни у кого не вызывает сомнения. На восточной, южной и северной участках мы имеем реальную гибридную угрозу, генерируемую Российской Федерацией. Постоянная активность преступных групп, занимающихся организацией контрабандных каналов и переправкой незаконных мигрантов на западном участке также вызывает серьезное беспокойство», – отметил он.

По словам Цигикала, сегодня Администрация Госпогранслужбы видит 2 основных пути, которые позволят существенно снизить уровень противоправной деятельности на границе и минимизировать любые риски. «Первый – это усиление ответственности за незаконное нарушение границы Украины и контрабандной деятельности. Второй – это повышение плотности системы охраны границы путем развертывания временных отделений пограничной службы и активизация деятельности института пограничных инспекторов», – подчеркнул глава ведомства.

«Что касается отделений пограничной службы, то организационно они будут входить в состав отделов пограничной службы и располагаться на расстоянии не более 20 км друг от друга. Развертывание таких временных городков не требует много времени и дополнительного выделения земель. В то же время это существенно позволит повысить плотность и эффективность охраны государственной границы», – сообщил он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги
Туфли мужские летние 2017