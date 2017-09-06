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Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе выступает за создание рабочей подгруппы по вопросам восстановление контроля Украиной за украинско-российской границей на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в этой группе, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифе

«Остается актуальным вопрос формирования повестки дня работы политической подгруппы, где Украина предлагает обсуждать отмену указа президента РФ о признании документов, выданных квазивластями ОРДЛО; отказ от установления т.н “границы ”; восстановление контроля Украиной за украинско-российской границей и создание рабочей подгруппы по границе», – отметила она.
ForUm

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