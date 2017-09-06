Специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявляет, что политическая подгруппа ТКГ обсуждала обеспечение особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом он заявил по итогам сегодняшнего заседания ТКГ в Минске.

«После летнего перерыва и начала нового учебного года, я чувствую, Трехсторонняя контактная группа решилась дать новый импульс нашей работе, чтобы гарантировать населению как можно более спокойную осень. Следующее наше собрание будет 20 сентября», - сказал Сайдик.

По словам дипломата, на нынешнем заседании рабочая группа по экономическим вопросам обсудила возможное улучшение механизма платежей за поставки воды в отдельные районы Луганской области. Также речь шла о необходимости защиты ряда объектов жизненно важной инфраструктуры в зоне конфликта. В гуманитарной сфере, добавил спецпредставитель ОБСЕ, продолжилось обсуждение темы обмена удерживаемых лиц, сообщает УНИАН.

«С наступлением холодов еще более актуальным является вопрос ремонта подхода к мосту в Станице Луганской. Стороны должны без предпосылок наконец прийти к общему решению в интересах гражданского населения», - подчеркнул Сайдик.

Также он отметил, что дискуссия политической подгруппы была направлена на обсуждение вопросов обеспечения особого статуса отдельных районов Луганской и Донецкой областей в соответствии с Минскими договоренностями.

Напомним, полномочный представитель России в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Украине Борис Грызлов заявил, что развертывание контингента ООН на Донбассе возможно после внесения Украиной принципиально важных поправок в закон об особом статусе региона.